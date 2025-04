Avellino Monopoli 1 0 Lescano fa gol e i lupi vedono la Serie B la promozione è ad un passo

Avellino supera di misura il Monopoli al Partenio-Lombardi e si avvicina alla Serie B. La squadra di Raffaele Biancolino vince grazie a un gol di Lescano e allunga a +5 sull'Audace Cerignola, battuto in contemporanea dal Benevento (2-4). I lupi, che possono contare anche sulla differenza reti. Avellinotoday.it - Avellino-Monopoli 1-0, Lescano fa gol e i lupi vedono la Serie B: la promozione è ad un passo Leggi su Avellinotoday.it L'supera di misura ilal Partenio-Lombardi e si avvicina allaB. La squadra di Raffaele Biancolino vince grazie a un gol die allunga a +5 sull'Audace Cerignola, battuto in contemporanea dal Benevento (2-4). I, che possono contare anche sulla differenza reti.

