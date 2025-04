Domenica In tensione in diretta scontro tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù davanti a Mara Venier

Domenica In si è trasformata in un momento di grande tensione emotiva quando Gianna Orrù, ospite di Mara Venier, ha reagito con forte disagio alla comparsa inattesa della figlia Valeria Marini, con la quale non ha rapporti da diversi mesi. La frattura tra le due è evidente e profonda, come dimostrato dalle parole e dai gesti trasmessi in diretta.Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In, ma nessuna pace fattaDurante l’intervista, Mara Venier ha cercato con delicatezza di affrontare la distanza tra madre e figlia. La signora Orrù ha espresso con fermezza il suo disappunto per la scelta di Valeria di rendere pubblici i dissidi familiari: “Le cose private devono restare tali”, ha dichiarato con amarezza.La madre della showgirl ha poi ricordato quanto abbia sacrificato nella sua vita personale e professionale per sostenere la carriera della figlia, lasciando emergere il peso di una rinuncia mai elaborata: “Ho cambiato tutta la mia vita per lei, ho lasciato il mio lavoro. Leggi su Mistermovie.it La puntata diIn si è trasformata in un momento di grandeemotiva quando, ospite di, ha reagito con forte disagio alla comparsa inattesa della figlia, con la quale non ha rapporti da diversi mesi. La frattura tra le due è evidente e profonda, come dimostrato dalle parole e dai gesti trasmessi ine laIn, ma nessuna pace fattaDurante l’intervista,ha cercato con delicatezza di affrontare la distanza trae figlia. La signoraha espresso con fermezza il suo disappunto per la scelta didi rendere pubblici i dissidi familiari: “Le cose private devono restare tali”, ha dichiarato con amarezza.Ladella showgirl ha poi ricordato quanto abbia sacrificato nella sua vita personale e professionale per sostenere la carriera della figlia, lasciando emergere il peso di una rinuncia mai elaborata: “Ho cambiato tutta la mia vita per lei, ho lasciato il mio lavoro.

