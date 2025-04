Cerignola Raffaele | Errori simili contro un avversario come il Benevento li paghi

Raffaele che ha commentato l'inatteso ko dei suoi ragazzi in casa contro il Benevento che mette, di fatto, fine al sogno della promozione diretta: "Abbiamo – ha detto il tecnico del Cerignola – sbagliato tanto tecnicamente e siamo stati anche molto generosi. Sapevamo di avere un solo risultato a disposizione: quando sbagli tanto contro avversari come questi lo paghi. C'era poco da cercare l'equilibrio sotto di due gol. Abbiamo rischiato di prendere più gol oggi che in tante altre gare. La sconfitta? Può essere salutare perché ci servirà da lezione. Dobbiamo voltare pagina, lavorare e cercare di essere sempre lucidi. Non abbiamo nulla da rimproverarci e sappiamo come siamo arrivati fin qui. Da domani dobbiamo preparare le ultime due partite come sempre".

