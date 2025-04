Il Cerignola si ferma sul più bello il Benevento ne fa quattro al Monterisi Avellino si avvicina alla serie B

Cerignola di conquistare la serie cadetta attraverso la porta principale la serie cadetta si chiude a due giornate dalla fine. Al 'Monterisi' la squadra di Raffaele cede di schianto al Benevento e vede scappare.

Il Cerignola si ferma a Picerno - pari a reti bianche : l'Avellino si riavvicina

Walker si ferma - il Milan perde un altro pezzo : out con l’Udinese e derby a rischio

Si apprende da immediato.net: A Cerignola la malavita sta vincendo. “La gente è rassegnata, non si sorprende più di niente” - “Cerignola è da anni in emergenza legalità, la gente è rassegnata, non si sorprende più di niente ... nessuno si è fermato. È successo poche settimane fa. Serve lo Stato?

rainews.it comunica: Il Cerignola si ferma dopo cinque mesi. Stasera l'Altamura per consolidare la salvezza - Qualche preoccupazione invece per l'Audace Cerignola. La sconfitta per 2 a 1 nella trasferta di Crotone ha interrotto una striscia di diciannove risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta era ...

immediato.net riferisce: Cerignola, ricambi d’auto rubate su quattro furgoni: un arresto e due fermi per riciclaggio - Smontavano auto rubate e ne caricavano i pezzi su furgoni per immetterli nel mercato nero dei ricambi. È quanto emerso ...