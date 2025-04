Game-experience.it - Bungie svela perché Marathon è un FPS di estrazione

Leggi su Game-experience.it

ha presentato ufficialmentepoche ore fa, un titolo che si inserisce in uno dei sottogeneri FPS più discussi e promettenti del momento: l’Extraction Shooter. Questo tipo di gioco, diventato popolare grazie a successi come Escape from Tarkov, pone l’accento su una struttura unica: entri in una mappa pericolosa, prendi ciò che puoi e cerchi di uscirne vivo. Maha scelto proprio questa direzione?Secondo Joe Ziegler, direttore del progetto, l’obiettivo diè creare un’esperienza che metta costantemente il giocatore davanti a decisioni significative, dove ogni scelta può trasformarsi in un colpo di scena. Il cuore del gameplay è la sopravvivenza, in ambienti ostili dove la tensione è palpabile: dietro ogni angolo può nascondersi un bottino prezioso o una trappola fatale.