Orrore a Sumy, l’UNICEF denuncia: due bambini uccisi e quindici feriti nell’attacco.

condanna con fermezza l’attacco che ha colpito civili in pieno giorno: “Inon sono responsabili della guerra, ogni giorno vite stroncate o devastate”. Dichiarazione di Munir Mammadzade, Rappresentante delin Ucraina13 aprile 2025 – “Sono sconvolto dalle notizie di altri duee di altriin un attacco avvenuto oggi a, nell’Ucraina nord-orientale.Si trattava die di famiglie che si trovavano nel centro della città in una domenica intensa di preparazione all’inizio delle festività pasquali in Ucraina.Non ci può essere alcuna giustificazione per un attacco così brutale all’ora di pranzo della Domenica delle Palme – o in qualsiasi altro momento – che uccida o feriscanel centro di un’area civile.Inon sono responsabili della guerra, eppure ogni giorno che questocontinua vengono stroncate e devastate altre giovani vite.