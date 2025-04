Nerdpool.it - Vigor Meltdown: la Stagione 22 con nuove action figure, Pass Battaglia e feature richieste dai fan

Bohemia Interactive dà ufficialmente il via alla22 di, intitolata. L’atmosfera si fa più tesa che mai nelle Outlands, dove livelli crescenti di radiazioni, sirene assordanti eminacce costringono gli Outlander a lottare per la sopravvivenza. La nuovaintroduce il Battle, lecollezionabili, un sistema di guardaroba preimpostato e tanti altri aggiornamenti per il survival shooter free-to-play.Equipaggiamento e armi per il caos nucleareIl nuovo Battleoffre una gamma di contenuti ispirati al disastro nucleare: tute Hazmat, maschere antigas, elmetti da combattimento e skin per armi in stile radioattivo (verde tossico e giallo a strisce). Gli oggetti non sono solo estetici, ma pensati per calarsi al meglio nell’ambientazione post-apocalittica di