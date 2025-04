Incidente con cinque feriti fra cui tre minorenni un automobilista si dà alla fuga

alla fuga uno dei automobilisti coinvolti in un Incidente che intorno alle ore 20.30 di domenica (13 aprile) si è verificato sulla strada provinciale 17, che collega Ostuni a Cisternino, nei pressi del monastero delle Carmelitane, a meno di un chilometro dal centro. Brindisireport.it - Incidente con cinque feriti, fra cui tre minorenni: un automobilista si dà alla fuga Leggi su Brindisireport.it OSTUNI - Si sarebbe datouno dei automobilisti coinvolti in unche intorno alle ore 20.30 di domenica (13 aprile) si è verificato sulla strada provinciale 17, che collega Ostuni a Cisternino, nei pressi del monastero delle Carmelitane, a meno di un chilometro dal centro.

