Tvplay.it - Inter, mazzata per il Barcellona: la notizia è terribile

Leggi su Tvplay.it

Arriva subito unache potrebbe cambiare tutto lo scenario, in caso di qualificazione in semifianleL’ha brillantemente superato il test Bayern Monaco-Cagliari, vincendo sia in Germania l’andata dei quarti di finale di Champions League sia il 32esimo turno di campionato, due importanti partite per rilanciare le ambizioni europee e nazionali della squadra di Simone Inzaghi.All’Allianz Arena decisive le reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi,vallate dal momentaneo 1-1 di Thomas Muller. A San Siro contro i Casteddu invece un “uno-due” bestiale di Arnautovic e Lautaro prima del definitivo 3-1 targato Bisseck, ad annullare le speranze di rimonta sarde riaccese da Piccoli., c’è già un infortunio: ecco di chi si trattaSe l’di Simone Inzaghi dovesse superare il turno di Champions League approderebbe in semifinale.