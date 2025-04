Fortitudo con Forlì terzo ko di fila si allunga l’ombra dei play in

terzo pesantissimo ko consecutivo per la Fortitudo, priva di Pietro Aradori, che esce dal derby emiliano romagnolo di Forlì con un 67-58 che, visto l’odierno successo di Milano a Cividale, fa scivolare i biancoblù al nono posto: ovvero in zona play-in, quando mancano 80’ alla fine della regular season. A Pasquetta si torna in campo per l’ultimo passaggio di regular season al PalaDozza: alle 20,45, con diretta RaiSport, arriva Rimini. La cronaca Come forse era auspicabile visto il peso del derby, difese ad alto regime e attacchi contratti nelle prime battute di gara, con Freeman e Bolpin a sbloccare il tabellone e con Harper e Magro a replicare al 5’ col primo vantaggio biancorosso del match (7-6). Battistini, subentrato a un Gabriel anonimo, fa riprendere alla Effe il timone del match e con Mian, che nel frattempo costringe Harper al secondo fallo, tocca il +2 pareggiato in men che non si dica da Pascolo: alla prima sirena è un 11-11 senza gioie da ambo le parti. Sport.quotidiano.net - Fortitudo: con Forlì terzo ko di fila, si allunga l’ombra dei play-in Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 13 aprile 2025 –pesantissimo ko consecutivo per la, priva di Pietro Aradori, che esce dal derby emiliano romagnolo dicon un 67-58 che, visto l’odierno successo di Milano a Cividale, fa scivolare i biancoblù al nono posto: ovvero in zona-in, quando mancano 80’ alla fine della regular season. A Pasquetta si torna in campo per l’ultimo passaggio di regular season al PalaDozza: alle 20,45, con diretta RaiSport, arriva Rimini. La cronaca Come forse era auspicabile visto il peso del derby, difese ad alto regime e attacchi contratti nelle prime battute di gara, con Freeman e Bolpin a sbloccare il tabellone e con Harper e Magro a replicare al 5’ col primo vantaggio biancorosso del match (7-6). Battistini, subentrato a un Gabriel anonimo, fa riprendere alla Effe il timone del match e con Mian, che nel frattempo costringe Harper al secondo fallo, tocca il +2 pareggiato in men che non si dica da Pascolo: alla prima sirena è un 11-11 senza gioie da ambo le parti.

