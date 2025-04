Lazio Roma il derby delle curve e delle coreografie – Video

Lazio-Roma, il derby si gioca come sempre anche sugli spalti. Le due tifoserie accolgono le squadre con coreografie spettacolari. La Lazio gioca in casa, i tifosi biancocelesti sono la maggioranza sugli spalti dell'Olimpico. La 'regia' della Curva Nord consente di organizzare uno show che abbraccia anche la tribuna Tevere, con la celebrazione delle . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, ilsi gioca come sempre anche sugli spalti. Le due tifoserie accolgono le squadre conspettacolari. Lagioca in casa, i tifosi biancocelesti sono la maggioranza sugli spalti dell'Olimpico. La 'regia' della Curva Nord consente di organizzare uno show che abbraccia anche la tribuna Tevere, con la celebrazione

Potrebbe interessarti anche:

?Derby Roma Lazio : il modo più economico per vederlo in tv

Roma - dal derby 10 punti recuperati alla Lazio : Olimpico a due facce

DIRETTA Derby Lazio-Roma - Ranieri in conferenza stampa LIVE

Ne parlano su altre fonti Lazio-Roma, le coreografie delle curve per il derby. Lazio-Roma, le coreografie delle due curve all'Olimpico per il derby. Lazio-Roma, coreografie dei tifosi: ecco lo spettacolo della Curva Nord e della Curva Sud. Lazio-Roma, derby delle curve: maglie e monumenti, chi vince?. Lazio Roma, due ospiti d’eccezione in Curva Nord: ecco chi sono. La coreografia della Curva Nord della Lazio durante il derby.

Secondo corrieredellosport.it: Lazio-Roma, super coreografie all'Olimpico per il derby - I tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione con scritto "La Roma è dove gioca la Roma", i biancocelesti hanno risposto con "La Lazio è dove sono i laziali" con le immagini di Colosseo, Castel Sa ...

Scrive repubblica.it: Lazio-Roma - Striscioni e giochi di luce: gli ultras si sfidano sugli spalti a colpi di sfottò - I derby sono famosi anche per gli striscioni che compaiono prima della partita. Un botta e risposta tra le due tifoserie che molte volte ha lasciato il segno. Per questo match la Curva nord ha deciso ...

Nota di lalaziosiamonoi.it: Lazio - Roma, ancora Romagnoli in gol: il gesto sotto la Curva Nord - Quattro gol in stagione, quello di questa sera è certamente quello più importante. Alessio Romagnoli si conferma un pilastro della Lazio e pedina fondamentale per il derby. E' sua ...