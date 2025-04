Scontro tra due auto cinque feriti in ospedale tra cui una minore

auto e cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verifica in via del Rosario a Lucignano. Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato alle 18,46. Un 23enne e un 36enne sono stati trasportati con la Misericordia di Lucignano all’ospedale della Fratta in. Arezzonotizie.it - Scontro tra due auto: cinque feriti in ospedale tra cui una minore Leggi su Arezzonotizie.it Duepersone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verifica in via del Rosario a Lucignano. Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato alle 18,46. Un 23enne e un 36enne sono stati trasportati con la Misericordia di Lucignano all’della Fratta in.

