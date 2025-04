Inter-news.it - Stankovic, punizione da urlo e Lucerna al terzo posto! L’Inter se lo gode

Aleksandarcontinua a crescere e a far parlare di sé. Il centrocampista classe 2005, figlio dell’ex leggenda nerazzurra Dejan e di proprietà del, ha siglato un gol spettacolare nella larga vittoria del suo, che ha travolto lo Young Boys con un netto 5-0 nel campionato svizzero.DA PROTAGONISTA – Il suo sigillo è arrivato nel momento del massimo entusiasmo, con unaperfetta che ha trafitto la barriera e il portiere avversario, fissando il punteggio sul momentaneo 4-0. Un gesto tecnico di grande qualità che ha confermato le doti balistiche di un giocatore sempre più maturo e incisivo. Persi tratta delgol in campionato su un totale di 32 presenze, numeri che raccontano una stagione da vero protagonista con la maglia del. Merito anche della continuità trovata sotto la guida di un allenatore che ha creduto sin da subito in lui.