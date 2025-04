Lazio Isaksen ammonito nel derby era diffidato quale partita salta e chi gioca al suo posto

Isaksen, esterno offensivo danese della Lazio, è stato ammonito alla fine del primo tempo del derby della 32esima giornata di campionato. Leggi su Calciomercato.com Gustav, esterno offensivo danese della, è statoalla fine del primo tempo deldella 32esima giornata di campionato.

Potrebbe interessarti anche:

Inter-Lazio - la MOVIOLA LIVE : Isaksen ammonito per simulazione - Asllani salterebbe il derby

Atalanta-Lazio 0-1 : Isaksen entra e segna - Nuno Tavares esce per infortunio

Serie A - Atalanta-Lazio 0-1 : la decide Isaksen

Ne parlano su altre fonti Lazio, Isaksen ammonito nel derby: era diffidato, quale partita salta e chi gioca al suo posto. Il derby finisce in rissa! Rosso giusto a Castellanos, ma a Hummels? la moviola. Roma-Lazio 2-0: Pellegrini più Saelemaekers, il derby è giallorosso. LIVE - Roma-Lazio 2-0: Pellegrini e Saelemaekers regalano il derby ai giallorossi. MOVIOLA | Massa fa tutto bene. Derby ok per Gila e Isaksen. Inter-Lazio diretta Coppa Italia: segui i quarti di finale oggi.

msn.com riferisce: LIVE 45', la moviola di Lazio Roma 0-0: ammonito Isaksen, salterà il Genoa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Segnala iltempo.it: Lazio-Roma, all'Olimpico un derby per la Champions: la diretta - Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale. Baroni rilancia dall'inizio Castellanos, centravanti rifornito da Isaksen, Zaccagni e ...

Lo riporta msn.com: Lazio, Baroni si affida alle corsie: Zaccagni e Isaksen per colpire nel derby - Il capitano biancoceleste cerca il quarto successo nelle stracittadine, il danese ha già trovato stoccate pesanti durante la sua stagione ...