Rastelli si è espresso su Inter Cagliari, le parole dell’ex tecnico dei sardi dopo la partita di San Siro con i nerazzurriRastelli si è espresso dopo Inter Cagliari ai microfoni di TuttoCagliari, le parole del tecnico sulla sconfitta degli isolani a San Siro:LE PAROLE – «Diciamo che l’Inter è una squadra fortissima – ha esordito , e quando entra in campo con la convinzione e con la determinazione messe in mostra ieri per giunta dopo la beffa di Parma e dopo la grande vittoria ottenuta a Monaco contro il Bayern è complicato per chiunque affrontarla. Il Cagliari ha fatto quello che ha potuto nel primo tempo, che però è stato un monologo nerazzurro. Nella ripresa, invece, i sardi sono venuti fuori, complici anche la stanchezza fisica e una certa rilassatezza mentale dell’Inter, e hanno trovato subito il gol. Internews24.com - Rastelli ammette: «Inter Cagliari? Il guizzo di Bisseck decisivo, senza quel gol…» Leggi su Internews24.com di Redazionesi è espresso su, le parole dell’ex tecnico dei sardi dopo la partita di San Siro con i nerazzurrisi è espresso dopoai microfoni di Tutto, le parole del tecnico sulla sconfitta degli isolani a San Siro:LE PAROLE – «Diciamo che l’è una squadra fortissima – ha esordito , e quando entra in campo con la convinzione e con la determinazione messe in mostra ieri per giunta dopo la beffa di Parma e dopo la grande vittoria ottenuta a Monaco contro il Bayern è complicato per chiunque affrontarla. Ilha fattolo che ha potuto nel primo tempo, che però è stato un monologo nerazzurro. Nella ripresa, invece, i sardi sono venuti fuori, complici anche la stanchezza fisica e una certa rilassatezza mentale dell’, e hanno trovato subito il gol.

