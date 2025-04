Rugby femminile Colorno supera ancora il CUS Torino e va in finale di Coppa Conference contro il Villorba

Coppa Conference 2024-2025 di Rugby femminile è il Colorno. Dopo aver vinto per 52-0 all’andata, le parmensi si impongono anche in trasferta, superando il CUS Torino anche nel match di ritorno per 27-31.L’ultimo atto della competizione è fissato per sabato 26 aprile, ed in finale lo scontro che metterà in palio il trofeo sarà contro il Villorba, che non è sceso in campo quest’oggi, avanzando senza giocare per il ritiro dalla competizione del Valsugana, che ha scelto di non disputare le semifinali.Villorba e Valsugana, però, avranno comunque modo di affrontarsi nel match che concluderà la stagione, ovvero la finale Scudetto, che si giocherà un paio di settimane più tardi, ovvero sabato 10 maggio alle ore 18. Oasport.it - Rugby femminile, Colorno supera ancora il CUS Torino e va in finale di Coppa Conference contro il Villorba Leggi su Oasport.it Si trattava di una mera formalità, ma ora arriva anche l’ufficialità: la seconda finalista della2024-2025 diè il. Dopo aver vinto per 52-0 all’andata, le parmensi si impongono anche in trasferta,ndo il CUSanche nel match di ritorno per 27-31.L’ultimo atto della competizione è fissato per sabato 26 aprile, ed inlo sche metterà in palio il trofeo saràil, che non è sceso in campo quest’oggi, avanzando senza giocare per il ritiro dalla competizione del Valsugana, che ha scelto di non disputare le semifinali.e Valsugana, però, avranno comunque modo di affrontarsi nel match che concluderà la stagione, ovvero laScudetto, che si giocherà un paio di settimane più tardi, ovvero sabato 10 maggio alle ore 18.

Potrebbe interessarti anche:

Rugby femminile - Serie A élite 2025 : larghe vittorie di Colorno - Valsugana e Villorba

LIVE Italia-Irlanda 5-35 - Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA : cartellino giallo per Djougang

Rugby femminile - Serie A élite 2025 : vincono le prime tre - l’Unione Capitolina si issa al 4° posto

Ne parlano su altre fonti Serie A Elite Femminile, Colorno si aggiudica il big match con Villorba, Valsugana da sola in testa. Un gran primo tempo, l’Hbs Colorno supera il Vicenza 39-35. Le Furie Rosse Colorno offuscano le campionesse del Villorba (17-0). Serie A Elite Femminile, svelato il calendario 2024/25. Zebre femminile, sconfitta contro le Iberians Elche 17-22. Eccellenza Femminile: i risultati e la classifica dopo la quinta giornata.

Segnala tuttosport.com: SERIE A Élite Femminile Iveco CUS Torino Rugby: domenica semifinale di Coppa Conference all’Albonico contro Colorno - Così la cussina Eleonora Zini: «Giocheremo con l’obiettivo di migliorarci ancora e mostrare i progressi di quest’anno [...]» ...

Come scrive cronacatorino.it: IVECO CUS Torino Rugby sconfitta nell’ultima giornata di campionato a Colorno - Sconfitta per 45-5 per l’IVECO CUS Torino Rugby in trasferta sul campo della SIA-MPL Rugby Colorno in occasione della XIV e ultima giornata del Campionato di Serie A Elite Femminile. Le due formazioni ...

Secondo oasport.it: Rugby, in Serie A elite vincono Vicenza e Colorno - Si sono disputati gli ultimi duye match della diciassettesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. Con la corsa playoff che si era svolta ...