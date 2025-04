Unlimitednews.it - Asp di Palermo, 7.700 prestazioni nel primo trimestre a bordo dei camper

(ITALPRESS) – Una partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solodi attività dell’Open day itinerante dell’Asp diche, adei propridella prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente 7.700 ledi screening assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che questa mattina hanno portato gli ambulatori mobili a Piazza Castelnuovo in occasione del Lions day.“L’obiettivo dell’Asp – ha sottolineato il Direttore sanitario, Antonino Levita – è di avvicinarci alle persone rientrando pienamente nell’ottica della medicina di prossimità. L’attività è intensa ed ha fatto registrare una grandissima adesione di utenti nelcon diagnosi anche di serie patologie riscontrate in una fase asintomatica della malattia.