Latuafonte.com - Uomini e Donne, Gianmarco Steri disperato sotto casa di Nadia e Cristina si tira fuori: Trono a rischio

Leggi su Latuafonte.com

per, a quanto pare. Il tronista sta affrontando una situazione alquanto difficile, ma soprattutto intricata. Forse le alte aspettative o le migliaia di ragazze giunte alla sua corte, potrebbero aver reso questa esperienza troppo complicata per l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon.potrebbe ritrovarsi nella medesima posizione di Francesca Sorrentino, la quale non ha vissuto il finale che sognava.sta procedendo il suo percorso conDi Diodato,Ferrara e Francesca Polizzi. Le tre corteggiatrici – in particolare due – secondo le anticipazioni e i retroscena della nuova registrazione svolta oggi pare non siano più disposte ad andare avanti.anticipazioni:, retroscena registrazioneLeggi anche: UeD 2025, chi è): età, cognome, lavoro, origini, InstagramLeggi anche: UeD 2025, chi è Francesca (): età, cognome, origini, lavoro, socialNella nuova registrazione del 13 aprile 2025, che andrà in onda con le prossime puntate dinon ha reagito bene quando ha notato chenon era presente in studio.