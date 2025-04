Piantedosi altre misure contro violenze

contro Forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Piantedosi. "A Milano una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni. A Torino un rave abusivo. A Roma ultras scatenati in violenze di ogni tipo". E "a fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili,la polizia continua a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità. Oltre al Decreto legge sicurezza, appena varato, portiamo avanti ulteriori misure per garantire la loro incolumità",aggiunge. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.35 "Vergognosi attacchi di delinquentiForze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno. "A Milano una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni. A Torino un rave abusivo. A Roma ultras scatenati indi ogni tipo". E "a fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili,la polizia continua a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità. Oltre al Decreto legge sicurezza, appena varato, portiamo avanti ulterioriper garantire la loro incolumità",aggiunge.

