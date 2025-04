I Premi de Lo Spiraglio – Filmfestival della salute mentale

Premi de Lo Spiraglio – Filmfestival della salute mentale15a edizioneROMA, 10-13 aprile 2025Il Mio Compleanno di Christian Filippi vince il Premio "Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre" ed il cortometraggio Hatch di Alireza Kazemipour il Premio "Fausto Antonucci"A Paolo Genovese il Premio "Lo Spiraglio Fondazione Roma Solidale Onlus"Si è appena conclusa al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, la quindicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale, appuntamento fondamentale per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale.Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e organizzato dal Dipartimento salute mentale della ASL Roma 1 e ROMA CAPITALE in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il festival, che anche questo anno ha avuto un'enorme affluenza di pubblico e di addetti ai lavori, ha assegnato il Premio "Lo Spiraglio Fondazione Roma Solidale Onlus", destinato ad un artista che si è particolarmente distinto per l'impegno sul tema della salute mentale, al regista e sceneggiatore Paolo Genovese, che, dopo aver raccontato, con Perfetti sconosciuti, la vita segreta delle persone, ha approfondito la propria indagine addentrandosi con Follemente, film evento di questa stagione, nella mente e nell'inconscio.

