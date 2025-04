I 4882 del Palafiera spingono Unieuro Forlì alla vittoria nel derby con la Fortitudo Bologna

Forlitoday.it - I 4882 del Palafiera spingono l'Unieuro Forlì alla vittoria nel derby con la Fortitudo Bologna

Leggi su Forlitoday.it

non si giocano si vincono. Mutando, l'abusatissimo, detto del calcio l'si mette in tasca unapreziosissima nella sfida con lae la stacca in classifica in ottica playoff.Decisiva la prova del collettivo, decisivo un terzo quarto dove i ragazzi.