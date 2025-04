Roseto Pielle 104 88 non bastano Leonzio e Campori Troppo forte la capolista

Roseto degli Abruzzi (Teramo), 13 aprile 2025 – Una Pielle combattiva cede al PalaMaggetti di Roseto per 104-88. Troppo forte la capolista guidata da coach Franco Gramenzi per i biancoazzurri che provano a restare in partita grazie ad una buona percentuale dalla lunga distanza (16/34), ma vengono sempre respinti dagli abruzzesi, capaci di segnare in ogni modo e incontenibili quando riescono a girare bene la palla. Nei primi tre quarti gli uomini di Turchetto danno l’impressione di poter restare in gara, ma un 8-0 in avvio di ultimo quarto indirizza la contesa e permette ad Aukstikalnis e compagni di gestire con tranquillità il finale di gara. La Pielle vince la sfida a rimbalzo (29-39), non riuscendo però ad essere incisiva nella metà campo offensiva, con soli tre rimbalzi offensivi conquistati. Sport.quotidiano.net - Roseto-Pielle 104-88, non bastano Leonzio e Campori. Troppo forte la capolista Leggi su Sport.quotidiano.net degli Abruzzi (Teramo), 13 aprile 2025 – Unacombattiva cede al PalaMaggetti diper 104-88.laguidata da coach Franco Gramenzi per i biancoazzurri che provano a restare in partita grazie ad una buona percentuale dalla lunga distanza (16/34), ma vengono sempre respinti dagli abruzzesi, capaci di segnare in ogni modo e incontenibili quando riescono a girare bene la palla. Nei primi tre quarti gli uomini di Turchetto danno l’impressione di poter restare in gara, ma un 8-0 in avvio di ultimo quarto indirizza la contesa e permette ad Aukstikalnis e compagni di gestire con tranquillità il finale di gara. Lavince la sfida a rimbalzo (29-39), non riuscendo però ad essere incisiva nella metà campo offensiva, con soli tre rimbalzi offensivi conquistati.

