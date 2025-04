Torneo delle regioni Marche la seconda giornata è la fotocopia della prima nessuna vittoria

seconda giornata del Torneo delle regioni con le Marche che si confrontano con la Sicilia. Ancora parità per Under 15 e U17 mentre perdono, come nella prima giornata contro la Lombardia, sia la formazione femminile che l’Under 19.Domani ultimo impegno del girone contro la Basilicata, il richio che si ritorni tutti a casa è elevato.UNDER 15SICILIA – Marche 3-3SICILIA (4-4-2): Stancanelli; Selvaggio, Benigno (17’ st Tarantino), Gitto; Santoro, Rinaldi, Cassataro, Cannioto; Diakite (29’ st Fasone) Sorce (17’ st Calabrese). Allenatore Santo Torre.Marche (4-4-2): Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena; Torresi Matteo II (20’ st Marini), Arduini (37’ st Maturo), Petroselli; Punzo (12’ st Vita); Carinelli (23’ st Polini), Montecchiani. .com - Torneo delle regioni / Marche, la seconda giornata è la fotocopia della prima: nessuna vittoria Leggi su .com Contro la Sicilia pareggiano Under 15 e U17, perdono le formazioni femminile e Under 19. Domani contro la Basilicata si rischia di tornare tutti a casaVALLESINA, 13 aprile 2025 –delcon leche si confrontano con la Sicilia. Ancora parità per Under 15 e U17 mentre perdono, come nellacontro la Lombardia, sia la formazione femminile che l’Under 19.Domani ultimo impegno del girone contro la Basilicata, il richio che si ritorni tutti a casa è elevato.UNDER 15SICILIA –3-3SICILIA (4-4-2): Stancanelli; Selvaggio, Benigno (17’ st Tarantino), Gitto; Santoro, Rinaldi, Cassataro, Cannioto; Diakite (29’ st Fasone) Sorce (17’ st Calabrese). Allenatore Santo Torre.(4-4-2): Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena; Torresi Matteo II (20’ st Marini), Arduini (37’ st Maturo), Petroselli; Punzo (12’ st Vita); Carinelli (23’ st Polini), Montecchiani.

Potrebbe interessarti anche:

Torneo delle Regioni : Marche pareggiano con Lombardia - Bettini segna l'unico gol

Torneo delle Regioni in Sicilia : la sfida delle Marche contro la Lombardia

Calcio / Inizia il Torneo delle Regioni : le Marche nel Girone A con Basilicata - Sicilia e Lombardia

Ne parlano su altre fonti Torneo delle regioni / Marche, la seconda giornata è la fotocopia della prima: nessuna vittoria. Torneo delle Regioni Under 17. I risultati della seconda giornata: tre le formazioni già qualificate. TORNEO DELLE REGIONI. La U17 pareggia ancora. Basilicata decisiva. Torneo delle Regioni Under 15. I risultati della prima giornata. Torneo delle Regioni / Falsa partenza per le Marche: due pareggi e due sconfitte. Torneo delle Regioni 2024, le Rappresentative Marche Under 19 e Femminile avanzano ai quarti di finale.

Come scrive gazzettaregionale.it: Torneo delle Regioni: risultati, marcatori e classifiche di tutti i gironi - Seconda giornata agrodolce al Torneo delle Regioni per le squadre del Lazio. Se Under 15 ed Under 17 sono ad un passo dalla qualificazione dopo il pareggio e la vittoria ottenuti con l' Emilia Romagna ...

Lo riporta msn.com: Torneo delle Regioni: Marche pareggiano con Lombardia, Bettini segna l'unico gol - Le Marche ottengono due pareggi e due sconfitte contro la Lombardia nel Torneo delle Regioni. Bettini segna l'unico gol.

Secondo msn.com: Torneo delle Regioni in Sicilia: la sfida delle Marche contro la Lombardia - Inizia il Torneo delle Regioni in Sicilia con l'Under 15 marchigiana contro la Lombardia. Fasi finali fino a venerdì.