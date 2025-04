Laprimapagina.it - Successo a Catanzaro per l’Orchestra “I Flauti di Toscanini”: un’esplosione di suoni e emozioni all’Auditorium Casalinuovo

Si è concluso con una calorosa ovazione il concerto del“Idi”, protagonista assoluta della seratadi, in occasione dell’evento conclusivo della prima edizione di “Orchestra in”, organizzata dall’Associazione Officine Musicali Pitagora.Sotto la direzione ispirata del Maestro Paolo Totti, la formazione – unica in Italia per essere composta interamente datraversi,in sol, bassi e contrabbassi – ha incantato il pubblico con un programma raffinato e coinvolgente, che ha spaziato dal repertorio barocco a quello contemporaneo. Il Maestro Totti, con oltre 1200 concerti all’attivo, noto anche per imprese straordinarie, come il record europeo di concerto in quota, stabilito a 3250 metri sul ghiacciaio dello Stelvio, ha diretto uno spettacolo unico.