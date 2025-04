Sport.quotidiano.net - Basket Pesaro si arrende a Cantù: Ahmad e King non bastano

, 13 aprile 2025 - Partita da montagne russe quella giocata dalla Carpegna Prosciutto sul campo di Assago contro, una delle formazioni più attrezzate del campionato, soprattutto sotto canestro.sale e scende, entra in sartoria per ricucire gli strappi dei padroni di casa, ma alla fine si, con onore, ma alza bandiera bianca: 85 a 78 il finale. Una partita di quelle che ha ancora una volta ribadito che alla fine i lunghi contano ed incidono. Perché nei momenti cruciali del match, soprattutto nell'ultimo quarto quando ancora la partita non era morta,ha avuto il completo dominio sotto i tabelloni ed alla fine i conti sono tornati in tutti i sensi.ha preso 47 rimbalzi contro i 34 di. Una partita che ha visto la formazione di casa viaggiare anche con 16 punti di vantaggio grazie soprattutto alle incursioni di Basile che spesso si è ritrovato davanti Bucarelli che gli concede 15 centimetri.