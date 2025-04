Daniele Vuotto ripreso da una telecamera ad Anacapri continuano le ricerche del 59enne scomparso sull8217isola

ricerche di Daniele Vuotto, 59enne scomparso sull'isola da due giorni. Nelle ultime ore, le ricerche si sono concentrate ad Anacapri, luogo dell'ultimo avvistamento dell'uomo. Leggi su Fanpage.it Proseguono sull'isola di Capri ledisull'isola da due giorni. Nelle ultime ore, lesi sono concentrate ad, luogo dell'ultimo avvistamento dell'uomo.

Ne parlano su altre fonti Daniele Vuotto ripreso da una telecamera ad Anacapri: continuano le ricerche del 59enne scomparso sull'isola.

