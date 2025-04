Milan senti Ghisolfi Saelemaekers Stiamo bene insieme e vogliamo …

Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Alexis Saelemaekers, in prestito dal Milan Pianetamilan.it - Milan, senti Ghisolfi: “Saelemaekers? Stiamo bene insieme e vogliamo …” Leggi su Pianetamilan.it Florent, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Alexis, in prestito dal

Potrebbe interessarti anche:

Milan - senti Ganz : “A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra”

Milan - senti Pellegatti : “Chi prenderei dall’Inter? Dico questo giocatore”

Milan - senti Parolo : “Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo”. Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao | Champions League

Ne parlano su altre fonti Milan, senti Ghisolfi: “Saelemaekers? Stiamo bene insieme e vogliamo …”. Milan, senti Saelemaekers: "A Roma sto molto bene". Cosa succede a giugno. MAIDA: “Domani mi aspetto Pellegrini in panchina”. TORRI: “Non vedo segnali di rivoluzione da parte dei Friedkin”. Ore calde per la permanenza di Saelemaekers: il suo agente è a Milano -. Calciomercato: ultime notizie mercato ora per ora.

Lo riporta spaziomilan.it: ULTIM’ORA – Milan, ritorno in vista per Saelemaekers? Arriva l’annuncio in diretta di Ghisolfi - Emergono importanti novità riguardo il futuro di Alexis Saelemaekers. Il ds della Roma Florent Ghisolfi ne ha parlato in diretta.

Lo riporta milanlive.it: Ribaltone Saelemaekers: i tifosi esultano, la scelta stravolge tutto - Le ultime notizie relative al futuro di Alexi Saelemaekers. Il giocatore vedrà scadere il proprio accordo con la Roma il prossimo 30 giugno ...

Scrive msn.com: Milan, Saelemaekers interessa al Nottingham Forest: il punto con la Roma - Il Milan dovrà lavorare tanto sul mercato in uscita la prossima estate con diversi dossier aperti. Tra i più importanti c`è sicuramente quello relativo al futuro.