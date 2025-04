Rave a Torino scontri tra partecipanti e forze dell’ordine in una fabbrica abbandonata a La Cassa

Rave organizzato in una fabbrica abbandonata a La Cassa, vicino Torino. Tre poliziotti sono stati quasi investiti Notizie.virgilio.it - Rave a Torino, scontri tra partecipanti e forze dell’ordine in una fabbrica abbandonata a La Cassa Leggi su Notizie.virgilio.it Problematico sgombero di unorganizzato in unaa La, vicino. Tre poliziotti sono stati quasi investiti

Potrebbe interessarti anche:

Tensioni e scontri durante rave party illegale a Loggia (Torino)

Rave party abusivo a Moncalieri : 1.500 giovani ballano tutta la notte e protestano contro la riapertura del Cpr a Torino

Torino - scontri con forze ordine durante rave party : feriti

Ne parlano su altre fonti Torino, scontri con forze ordine durante rave party: feriti. Torino, in 500 al rave party: «Abbiamo fatto una festa di laurea e ci è scappata la mano». Scontri con le forze dell'ordine: 14 feriti tra carabinieri e polizia. Torino, scontri con forze ordine durante rave party: feriti. Scontri al rave di La Cassa: 300 identificati, 14 feriti. La polizia interrompe un Rave party a Torino a base di alcol e droga: assalto agli agenti, scontri e feriti. In 500 al rave a La Cassa: esplode la violenza, scontri con polizia e carabinieri. Ci sono feriti.

Scrive notizie.it: Rave party illegale a La Cassa: scontri tra partecipanti e forze dell'ordine - Undici poliziotti e tre carabinieri feriti in un rave party a La Cassa, tensione e violenza tra i partecipanti.

ansa.it comunica: In centinaia ad un rave party nel Torinese, scontri e feriti - Un altro rave party illegale in provincia di Torino, finito in disordini con le forze dell'ordine schierate. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti.

Si apprende da rainews.it: Torino, rave illegale: scontri e feriti - Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti negli scontri tra le forze dell'ordine e alcuni partecipanti di un rave party a La Loggia (Torino). L'evento non autorizzato era cominciato ieri ...