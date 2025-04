Conceicao è da acquistare? Sorrentino non ha dubbi | Se continua così 30 milioni sono troppi ma se… Le parole sul futuro del bianconero

Conceicao è da riscattare? Sorrentino non ha dubbi sull'esterno portoghese: tutte le dichiarazioni dell'ex portiereIntervenuto in esclusiva a Juventusnews24, l'ex portiere Sorrentino ha affrontato molti temi tra cui il rendimento dell'esterno bianconero Conceicao, il cui acquisto è sempre più in bilico. parole – «Credo che questo finale di stagione sia una prova per tutti, anche per Conceicao. Se continua come sta facendo nell'ultimo periodo i 30 milioni sono troppi, se inizia invece a vincere le partite da solo sono pochi. In questo momento tutti sanno di avere tra le mani una grossa chance e sta a loro giocarsela nel miglior modo possibile».

Ne parlano su altre fonti Conceicao è da riscattare? Sorrentino: «Se continua così...». Conceicao “Quarto posto? Non sarei qui se non ci credessi”. Esonero Conceição, clamoroso scenario dopo Milan-Lazio: spunta già il possibile sostituto. Esonero di Fonseca, Conceição e il nuovo Milan, parla Biasin: “La dirigenza? Comportamento inaccettabile. Ibrahimovic che ruolo ha? Scudetto Inter? Attenti a…”. Poi su Marotta, Theo Hernandez e…. Ok, il Milan in Arabia ha vinto il primo titolo dell’era Conceição, ma quanto ha incassato? E le altre squadre, a partire da Inter e Juve?. Il momento del Milan e il derby, Conceicao “Mercato aperto non aiuta”.

