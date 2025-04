Oasport.it - Basket femminile: Praga completa il capolavoro, è Campione d’Europa!

Lo ZVVZ USK, a 10 anni di distanza dall’ultima edizione conquistata, torna a vincere l’Eurolega. Battute le turche del CBK Mersin per 53-66 in quella che è l’ultima volta sulla panchina di una qualsiasi squadra per Natalia Hejkova, un’autentica leggenda non solo ceca. Decisivi i 24 punti di Brionna Jones, che include 11 rimbalzi, ma anche i 14 di Valeriane Ayayi e i 10 di Tereza Vyoralova, mentre dall’altra parte c’è inaspettatamente poco a parte i 19 di Natasha Howard e i 15 di Bridget Carleton. Terzo posto per il Fenerbahce, che in una gara a punteggio ancor più basso (e motivazione evidentemente a livelli rivedibili) supera per 59-49 il ValenciaPrimo quarto che parte col turbo innestato per, che s’invola sullo 0-10 praticamente in un istante lungo tre minuti con Vorackova, Magbegor, Jones e Ayayi.