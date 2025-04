Bergamonews.it - Rogno, finisce fuori strada con la sua auto: grave un 67enne

Leggi su Bergamonews.it

incidente nella serata di domenica 13 aprile lungo via Rondinera, all’altezza del civico 65.Un uomo di 67 anni di Lovere è finitocon la sua Renault Scenic, pare a causa di un malore: dopo aver perso il controllo ha terminato la propria corsa nei pressi della rotonda per Castelfranco di.Immediata la richiesta di soccorso, che ha portato sul posto un’ambulanza, duemediche e l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano: insieme al personale medico anche i carabinieri della compagnia di Clusone e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia.Dopo le prime cure su, l’uomo è stato rianimato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Esine.A bordo con lui anche un amico, che ha invece riportato solamente lievi ferite. Le operazioni di ripristino della sedele, affidate alla Rs6 Servizi Ambientali, hanno richiesto diverse ore di lavoro.