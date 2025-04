Mancano le strisce pedonali a Fuorni è pericoloso attraversare la strada la segnalazione di un residente

Realizzare le strisce pedonali lungo la strada principale del quartiere Fuorni che conduce anche verso i Comuni picentini. E' l'appello che arriva dai residenti della zona e di cui si fa portavoce il cittadino Giulio Maria Di Maio, che è anche componente della segreteria comunale di Forza Italia.

ilmattino.it riferisce: Salerno, strisce pedonali cancellate nelle curve più pericolose: «Torrione, pedoni a rischio» - Mentre nel cuore della city va in scena il restyling del manto stradale, nella zona orientale ancora troppe strade sono alle prese con strisce pedonali scomparse e manto carente. Prende il via il 10..

Segnala atnews.it: “Mi chiedo se sia così complicato per il Comune far ridipingere delle strisce pedonali” - Riceviamo e pubblichiamo Buongiorno, Sono un'insegnante del CPIA 1 di Asti. Davanti alla nostra scuola le strisce pedonali non sono più visibili, e questa ...

Lo riporta rainews.it: Travolta sulle strisce pedonali a Sassari, trasportata in codice rosso all'ospedale - Incidente a Sassari dove una donna di 60 anni è stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'angolo fra viale Caprera e viale San Francesco, nel quartiere Cappuccini.