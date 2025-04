Calciomercato.it - Allarme per il derby Lazio-Roma: “Il Var non funziona”

La sfida della Capitale impiega pochissimi minuti ad accendersi e scoppia il caos per il possibile malmento della video-assistenzaAppena cinque minuti di gioco: tanto ci ha messo ilper accendersi dal punto di vista delle polemiche. Questo il minuto in cui Mattia Zaccagni cade a terra, dopo essere stato toccato da Leandro Paredes.per il: “Il Var non” (LaPresse) – Calciomercato.itL’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo per il calciatore argentino, un’ammonizione che scontenta però tutti i campo: laprotesta, lamentando la simune del 10 biancoceleste, lafa altrettanto invocando l’espulsione di Paredes. Tensione subito a livelli altissimi dentro il campo, ma anche fuori sui social.I tifosi, infatti, si sono scatenati e hanno protestato in maniera chiara contro la scelta del direttore di gara.