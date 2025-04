The Couple Verso la Chiusura Ecco Il Vero Colpevole

Chiusura anticipata. Ma cosa sta andando storto? Ecco chi è il Colpevole!Il debutto di The Couple non è partito col piede giusto. Nonostante il nome nuovo, l’odore è quello di qualcosa già visto e stantio. Ilary Blasi si ritrova in prima linea, ma l’ombra lunga del Grande Fratello VIP sembra non volerla lasciare in pace.Il programma ricalca, senza troppa fantasia, la vecchia formula del reality di Signorini. Stessa casa, stesse dinamiche, stessi giochi e lo stesso tipo di concorrenti: famosi, semi-famosi, o semplicemente noti per essere noti. Il pubblico, però, sembra essersi stancato. La noia si affaccia già dalla prima puntata.Alfonso Signorini pare ormai tagliato fuori dal futuro del format. E Ilary, che ha ereditato una nave già in avaria, rischia di affondare con tutto l’equipaggio. Gossipnews.tv - The Couple Verso la Chiusura: Ecco Il Vero Colpevole! Leggi su Gossipnews.tv Il nuovo reality con Ilary Blasi non decolla e si parla già dianticipata. Ma cosa sta andando storto?chi è il!Il debutto di Thenon è partito col piede giusto. Nonostante il nome nuovo, l’odore è quello di qualcosa già visto e stantio. Ilary Blasi si ritrova in prima linea, ma l’ombra lunga del Grande Fratello VIP sembra non volerla lasciare in pace.Il programma ricalca, senza troppa fantasia, la vecchia formula del reality di Signorini. Stessa casa, stesse dinamiche, stessi giochi e lo stesso tipo di concorrenti: famosi, semi-famosi, o semplicemente noti per essere noti. Il pubblico, però, sembra essersi stancato. La noia si affaccia già dalla prima puntata.Alfonso Signorini pare ormai tagliato fuori dal futuro del format. E Ilary, che ha ereditato una nave già in avaria, rischia di affondare con tutto l’equipaggio.

