Nuoto Campionati Italiani Riccione Pilato rinuncia ai 100 rana pass mondiale per Quadarella e Deplano

Leggi su Sportface.it

Va in archivio la prima giornata deiAssoluti Primaverili Unipol, di scena allo Stadio deldifino a giovedì 17 aprile. Tantissima carne al fuoco, con i titoli tricolore in palio insieme aiper le principali manifestazioni di questa stagione: in primis i Mondiali di Singapore, ma anche gli Europei U23, le Universiadi e le rassegne giovanili continentali e mondiali. Nell’arco della settimana scenderanno in vasca la bellezza di 685 atleti (369 uomini e 316 donne), iscritti in rappresentanza di 168 società.sugli scudi, titolo eiridato per loroTra le principali protagoniste della giornata inaugurale c’è sicuramente Simona, che rispetta il pronostico negli 800 stile libero vincendo con il tempo di 8’24?85 che vale anche la qualificazione ai Mondiali in programma dall’11 luglio al 3 agosto prossimi a Singapore.