Sumy missili russi fanno strage nella Domenica delle Palme indignazione del mondo

Iltempo.it - Sumy, missili russi fanno strage nella Domenica delle Palme: l'indignazione del mondo

Passerà alla storia come la 'della' quella compiuta dall'esercito russo sulla città ucraina di. Verso le 10.15, quando la folla di fedeli stava accorrendo alle celebrazioni, sul centro cittadino sono stati lanciati duebalistici. Almeno 34 i morti, tra cui 2 bambini, e oltre 117 i feriti. I reporter sul posto hanno ripreso la lunga fila di sacchi neri con i cadaveri adagiati sul ciglio della strada, mentre i vigili del fuoco tentavano di spegnere gli incendi provocati dal raid. "Solo un bastardo potrebbe comportarsi così", è stato il commento furioso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "inemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada. E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme".