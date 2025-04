Calciomercato.it - Lazio-Roma, derby a nervi tesi: quanti ‘duelli’ a bordocampo

Leggi su Calciomercato.it

Si accende in campo la stracittadina dopo il gol dignoli: Marusic avvia la catena di eventi, l’arbitro fa faticaSi accende il. Lava in vantaggio con il gol di Alessiognoli in apertura di secondo tempo, con un colpo di testa che pesca l’angolino battendo Svilar. È la scintilla che attiva tutto, soprattutto perché i giallorossi protestano per un presunto fallo su Pellegrini, non ravvisato dall’arbitro.Celik e Castellanos (LaPresse) – calciomercato.itIdiventanossimi, il ‘duello’ diventa tra Marusic e Saelemaekers: il montenegrino rischia parecchio e rifila un calcio al belga mentre era in aria. Si forma una scaramuccia a bordo campo, sotto la Tevere, poi Gigot finisce a terra. Il terzino laziale, come detto, rischia molto ma non viene neanche ammonito mentre il difensore francese esagera un po’.