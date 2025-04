Tegola pesantissima per i nerazzurri UFFICIALE rottura del crociato

rottura del legamento crociato anteriore e lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. È terribile la diagnosi dopo gli accertamenti: lo stop sarà lunghissimo, si parla di 5-6 senza poter giocare per il calciatore nerazzurro. Tegola pesantissima per i nerazzurri, UFFICIALE: rottura del crociato (LaPresse) – Calciomercato.it Eppure le prime ore post infortunio sembravano rassicurare sulle condizioni, invece le cose sono andate diversamente: Sead Kolasinac dovrà restare fermo a lungo e la sua stagione è praticamente già finita. Il comunicato dell'Atalanta è arrivato in serata e non lascia speranze: "Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro".

