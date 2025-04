Massara Inter con le seconde linee hai fatto bingo Ma Napoli favorito per lo scudetto

Massara analizza la lotta scudetto in Serie A e dagli studi di Sky Sport spiega il motivo per cui vede ancora il Napoli favorito sull’Inter, che invece dovrà pensare a fare bene su tutti i fronti. FONDAMENTALE – Dario Massara sottolinea l’importanza dei giocatori scelti da Inzaghi in questa fase del campionato: «Trovare Arnautovic in questo periodo della stagione è una risorsa incredibile, così come la crescita di Carlos Augusto. L’Inter vince a Monaco grazie a una grandissima prestazione di Carlos Augusto, per non parlare di Frattesi che una mano la dà sempre. Se hai delle seconde linee che sono leggermente meno forti delle prime e poi ti risolvono le partite hai fatto bingo!».Lotta scudetto, Massara vede Napoli ancora favoritoUNA FAVORITA – Il collega è convinto che il Napoli possa fare meglio dell’Inter in campionato e spiega il motivo: «Continuo a pensare che un pizzico di possibilità in più ce l’abbia il Napoli rispetto l’Inter. Inter-news.it - Massara: «Inter, con le seconde linee hai fatto bingo! Ma Napoli favorito per lo scudetto» Leggi su Inter-news.it analizza la lottain Serie A e dagli studi di Sky Sport spiega il motivo per cui vede ancora ilsull’, che invece dovrà pensare a fare bene su tutti i fronti. FONDAMENTALE – Dariosottolinea l’importanza dei giocatori scelti da Inzaghi in questa fase del campionato: «Trovare Arnautovic in questo periodo della stagione è una risorsa incredibile, così come la crescita di Carlos Augusto. L’vince a Monaco grazie a una grandissima prestazione di Carlos Augusto, per non parlare di Frattesi che una mano la dà sempre. Se hai delleche sono leggermente meno forti delle prime e poi ti risolvono le partite hai!».LottavedeancoraUNA FAVORITA – Il collega è convinto che ilpossa fare meglio dell’in campionato e spiega il motivo: «Continuo a pensare che un pizzico di possibilità in più ce l’abbia ilrispetto l’

Potrebbe interessarti anche:

Massara : «Asllani e Calhanoglu titolari in Parma-Inter - aiuterà! Curioso»

Massara : «Juventus-Inter? Una nettamente favorita. Di Motta mi ha sorpreso questo!»

Pardo - il pensiero sull’Inter : «Le seconde linee dei nerazzurri non stanno funzionando - mentre in Champions…»

Ne parlano su altre fonti La Fiorentina vince in Slovenia, ma non tutto ha convinto. Milan, voce clamorosa prima del derby: "Dopo l'Inter...", cosa rischia Pioli | .it. Milan scatenato, arriva Dest dal Barcellona: il terzino destro ai raggi X | .it. Milan, "bonus esuarito": voci pazzesche su Stefano Pioli | .it.

Segnala msn.com: L’altra Inter per lo sprint scudetto: le seconde linee che possono fare la differenza - Cambi in vista del Cagliari per Inzaghi, che pensa anche al ritorno dei quarti Champions con il Bayern e al big-match di campionato contro il Bologna a Pasqua ...

Come scrive msn.com: Inter: il rendimento delle seconde linee fa discutere - L'attaccante iraniano, dopo essere approdato all'Inter con grandi aspettative,... Continua a leggere Inter: il rendimento delle seconde linee fa discutere su Notizie Inter ...

Riporta video.sky.it: Inter, Pioli cerca conferme dalle seconde linee - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...