Renato Veiga è un muro e si è già preso la Juve altro messaggio da vero bianconero La FOTO gasa i tifosi

Il difensore della Juve Renato Veiga ha sfornato una prestazione solida contro il Lecce, convincendo i tifosi bianconeri e, molto probabilmente, anche la dirigenza. Il suo futuro potrebbe essere ancora a Torino (bisogna convincere il Chelsea) ma dal suo profilo Instagram si capisce come si sia ambientato bene in bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Veiga (@RenatoVeiga95) messaggio – «Vittoria importante! Fino alla fine».

