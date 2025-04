Unlimitednews.it - Il Como piega il Torino 1-0, Douvikas decisivo

(ITALPRESS) – Ilsoffre nella ripresa ma si impone per 1-0 sul, avvicinandosi sempre di più alla salvezza. E’ un gol dinel primo tempo a decretare il prezioso successo dei padroni di casa. Il primo squillo è per gli ospiti e arriva al 13?. Un lancio lungo dalla destra sorprende la difesa lombarda, con Adams che smarca Linetty con una finta ma il polacco non ne approfitta, impattando a lato di testa. Al 25?, sul fronte opposto, ci vuole una parata di Milinkovic-Savic per fermare un velenoso tiro sul primo palo di Diao da posizione defilata. Il portiere serbo deve nuovamente intervenire al 32?, quando devia in corner una punizione mancina di Da Cunha. Gli uomini di Fabregas spingono e al 38? passano in vantaggio. L’ex di turno Vojvoda si invola sulla destra, salta Biraghi e pennella al centro un pallone perfetto per, il quale incorna da due passi e batte Milinkovic-Savic.