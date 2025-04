Cannavaro ricorda Dopo Sassuolo Inter 0 7 Squinzi entrò nello spogliatoio e ci disse…

SCONFITTA – «Ricordo un tremendo 7-0 rimediato contro l'Inter a San Siro. Eravamo distrutti. Negli spogliatoi arrivò il patron Squinzi, ci disse: 'Ragazzi, cosa sono quelle facce? Voglio una reazione. Questa squadra tra due anni andrà in Europa'. Ci siamo guardati sorpresi, non gli credevamo. E invece.»RICORDI – «È stata una delle tante imprese del Sassuolo. Quando fu richiamato Di Francesco si presentò con un articolo di giornale, era un'Intervista a Sacchi in cui il mister spiegava che una squadra per conquistare la salvezza doveva proporre gioco e non difendersi» le sue parole.

