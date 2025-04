Juventus i cambi non funzionano ancora Tudor ammette Non mi sono piaciuti I dati gli danno ragione i subentrati non sono riusciti a cambiare la vita dei bianconeri

Juventus, i cambi non funzionano ancora: l’analisi dei bianconeri subentrati nel match contro il Leccecambiaso: 70 milioni di euro, la cifra richiesta dalla Juve a gennaio per la sua cessione. Kolo Kolo Muani: 60 milioni di euro, la cifra che il PSG dovrebbe chiedere ai bianconeri per lasciarlo definitivamente.Conceicao: 30 milioni di euro, la clausola per un riscatto dal Porto in estate.Weah: 17 milioni di euro, il valore dell’esterno bianconero su TransferMarketTotale: 177 milioni di “cambi” utilizzati da Tudor in Juve–Lecce.Numeri che lasciano lo spazio che trovano ma che mostrano l’importanza della rosa della Juventus. Tudor ha ragione: «Con 5 cambi non è più lo stesso calcio, c’è mezza squadra che entra. Ti cambiano la vita». I cambi ti possono cambiare la vita in positivo ma anche in negativo, dandoti forze fresche o facendoti faticare il doppio, proprio come nel finale della partita vinta dai bianconeri 2-1. Juventusnews24.com - Juventus, i cambi non funzionano ancora: Tudor ammette: «Non mi sono piaciuti». I dati gli danno ragione: i subentrati non sono riusciti a “cambiare la vita” dei bianconeri Leggi su Juventusnews24.com di Nicolò Corradino, inon: l’analisi deinel match contro il Lecceaso: 70 milioni di euro, la cifra richiesta dalla Juve a gennaio per la sua cessione. Kolo Kolo Muani: 60 milioni di euro, la cifra che il PSG dovrebbe chiedere aiper lasciarlo definitivamente.Conceicao: 30 milioni di euro, la clausola per un riscatto dal Porto in estate.Weah: 17 milioni di euro, il valore dell’esterno bianconero su TransferMarketTotale: 177 milioni di “” utilizzati dain Juve–Lecce.Numeri che lasciano lo spazio che trovano ma che mostrano l’importanza della rosa dellaha: «Con 5non è più lo stesso calcio, c’è mezza squadra che entra. Tiano la». Iti posare lain positivo ma anche in negativo, dandoti forze fresche o facendoti faticare il doppio, proprio come nel finale della partita vinta dai2-1.

Potrebbe interessarti anche:

Ex Juventus - Alessio : "Servono punti fermi - i calciatori si perdono nei continui cambi ruolo"

Juventus Reggiana Under 15 3-1 LIVE : primi cambi per Minozzi

Juventus Sassuolo Under 15 4-0 LIVE : tanti cambi per Benesperi - gioco frammentato

Ne parlano su altre fonti Tudor, furia Juve-Lecce: Primo tempo doveva finire 4-0. Kolo, Chico, Cambiaso, così no! Cosa ha Koop. Juventus, a Roma è mancato un fondamentale: i cambi non hanno funzionato. Koopmeiners da "10" non funziona: come cambia la Juve contro il Cagliari. Motta stenta, le "giuntolate" non funzionano: il dna Juve non c'è più. Dionigi sulla Juve: "Cambio in panchina necessario, la società si è accorta che qualcosa non.... I Top&Flop di Bruges-Juventus.

Si apprende da juventusnews24.com: Juventus, i cambi non funzionano ancora: l’analisi dei bianconeri subentrati nel match contro il Lecce - Juventus, i cambi non funzionano ancora: l’analisi dei bianconeri subentrati nel match contro il Lecce Cambiaso: 70 milioni di euro, la cifra richiesta dalla Juve a gennaio per la sua cessione. Kolo K ...

jmania.it riferisce: Juventus-Lecce, che sfogo di Tudor: nel mirino Kolo Muani e non solo - Juventus-Lecce, che sfogo di Tudor: nel mirino Kolo Muani e non solo. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera ...

Come scrive msn.com: Juventus, Tudor non fa sconti: critiche ai cambi e messaggio forte al mercato - Dopo Juventus-Lecce, Tudor critica duramente i subentrati. Prestazioni deludenti e un chiaro segnale per il futuro.