David Inter trattativa avanzata Pedullà fa il punto sull’attaccante del Lille

David Inter, come stanno le cose per l’attaccante che piace ai nerazzurri: l’esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il puntoDavid Inter, l’attaccante del Lille resta un pallino dei nerazzurri. Come stanno le cose per il giocatore in scadenza con i francesi:LA SITUAZIONE – «L’Inter è sempre fortemente Interessata a Jonathan David, ma almeno in questi giorni non siamo in uno stato avanzato. Il gradimento resiste, è retrodatato, fin dalla primavera 2024 quando i nerazzurri avrebbero affondato soltanto in caso di cessione di Thuram mai programmata. Adesso le cose sono cambiate, a parametro zero può essere un bel colpo, ma dagli ultimi dialoghi c’è una distanza non indifferente tra richiesta e offerta. Una distanza se vogliamo anche enorme, visto che l’entourage dell’attaccante vorrebbe 8 milioni più bonus di ingaggio, premio alla firma in doppia cifra e commissioni altissime» si legge sulla situazione riguardante David che resta un pallino di Marotta e Inzaghi in vista dell’estate. Internews24.com - David Inter, trattativa avanzata? Pedullà fa il punto sull’attaccante del Lille Leggi su Internews24.com di Redazione, come stanno le cose per l’attaccante che piace ai nerazzurri: l’esperto di mercato Alfredofa il, l’attaccante delresta un pallino dei nerazzurri. Come stanno le cose per il giocatore in scadenza con i francesi:LA SITUAZIONE – «L’è sempre fortementeessata a Jonathan, ma almeno in questi giorni non siamo in uno stato avanzato. Il gradimento resiste, è retrodatato, fin dalla primavera 2024 quando i nerazzurri avrebbero affondato soltanto in caso di cessione di Thuram mai programmata. Adesso le cose sono cambiate, a parametro zero può essere un bel colpo, ma dagli ultimi dialoghi c’è una distanza non indifferente tra richiesta e offerta. Una distanza se vogliamo anche enorme, visto che l’entourage dell’attaccante vorrebbe 8 milioni più bonus di ingaggio, premio alla firma in doppia cifra e commissioni altissime» si legge sulla situazione riguardanteche resta un pallino di Marotta e Inzaghi in vista dell’estate.

Potrebbe interessarti anche:

David-Inter - trattativa calda. Barcellona defilato? Le ultime dalla Spagna

Mercato Inter - presentata l’offerta per Jonathan David : sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi

David-Inter - numeri convenienti! E la programmazione ha 2 nomi – SI

Ne parlano su altre fonti Juventus, Giuntoli prende un big a costi ridicoli: trattativa avanzata. Inter, c'è l'offerta per David: i dettagli e le cifre della trattativa. Inter, offerta a Jonathan David: il piano per rinforzare l’attacco. L’Inter accelera per Jonathan David: trattativa in fase avanzata?. David all’Inter: la trattativa è ancora possibile?. FcIN - Jonathan David e l'Inter più lontani. Due essenzialmente le ragioni della frenata.

Segnala europacalcio.it: L’Inter accelera per Jonathan David: trattativa in fase avanzata? - L'Inter spinge per Jonathan David: trattativa avviata da oltre un mese. Marotta vuole chiudere in anticipo per evitare la concorrenza.

Come scrive informazione.it: David-Inter, trattativa calda. Barcellona defilato? Le ultime dalla Spagna - Jonathan David rappresenta uno dei pezzi pregiati del “mercato degli svincolati” su cui l’Inter concentrerà l’attenzione in estate. Per il canadese, i nerazzurri hanno in mente una strategia. IL PUNTO ...

Riporta milanosportiva.com: Inter, offerta a Jonathan David: il piano per rinforzare l’attacco - L’Inter propone un contratto a Jonathan David per rinforzare l’attacco. Dettagli sull’offerta e sullo scenario del calciomercato.