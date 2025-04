Avellino Monopoli 1 0 Colombo Abbiamo affrontato una grande squadra Lupi superiori a tutte le concorrenti

Monopoli cade al Partenio-Lombardi e si arrende all'Avellino, decide un gol di Lescano. Alberto Colombo, tecnico dei pugliesi, commenta: "Abbiamo affrontato una grande squadra. Non ha creato presupposti pericolosissimi nel primo tempo, ma ci ha messo in grandissima difficoltà. Aveva questa. Today.it - Avellino-Monopoli 1-0, Colombo: "Abbiamo affrontato una grande squadra. Lupi superiori a tutte le concorrenti" Leggi su Today.it Ilcade al Partenio-Lombardi e si arrende all', decide un gol di Lescano. Alberto, tecnico dei pugliesi, commenta: "una. Non ha creato presupposti pericolosissimi nel primo tempo, ma ci ha messo in grandissima difficoltà. Aveva questa.

