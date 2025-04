Trump produrre in Usa non saremo ostaggio della Cina

produrre negli Stati Uniti e non saremo tenuti in ostaggio da altri paesi, soprattutto da paesi come la Cina che fanno tutto quello che è in loro potere per mancare di rispetto agli americani. Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio". Lo ha detto Donald Trump su Truth, sottolineando che la Cina è il paese che "ci tratta peggio". Quotidiano.net - Trump, 'produrre in Usa, non saremo ostaggio della Cina' Leggi su Quotidiano.net "Dobbiamonegli Stati Uniti e nontenuti inda altri paesi, soprattutto da paesi come lache fanno tutto quello che è in loro potere per mancare di rispetto agli americani. Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio". Lo ha detto Donaldsu Truth, sottolineando che laè il paese che "ci tratta peggio".

