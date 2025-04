Death Stranding 2 On The Beach include un’opzione per saltare i boss

Death Stranding 2: On The Beach, in arrivo a giugno, si prepara ad espandere l’universo di Hideo Kojima con nuove meccaniche, un mondo ricco da esplorare e una componente narrativa ancora più profonda. Ma tra tutte le novità, una in particolare sta facendo discutere: la possibilità di saltare i boss.Durante una recente puntata del programma Koji Pro, dopo aver rivelato che lo sviluppo del gioco è quasi completo, Kojima ha svelato che i combattimenti contro i boss includeranno un’opzione speciale pensata per chi ha meno dimestichezza con i giochi d’azione. In pratica, se il giocatore viene sconfitto da un boss, potrà scegliere, direttamente dalla schermata di “game over”, di saltare lo scontro. In cambio, il gioco offrirà una sequenza testuale accompagnata da immagini che racconta ciò che sarebbe accaduto nella battaglia. Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach include un’opzione per saltare i boss Leggi su Game-experience.it 2: On The, in arrivo a giugno, si prepara ad espandere l’universo di Hideo Kojima con nuove meccaniche, un mondo ricco da esplorare e una componente narrativa ancora più profonda. Ma tra tutte le novità, una in particolare sta facendo discutere: la possibilità di.Durante una recente puntata del programma Koji Pro, dopo aver rivelato che lo sviluppo del gioco è quasi completo, Kojima ha svelato che i combattimenti contro irannospeciale pensata per chi ha meno dimestichezza con i giochi d’azione. In pratica, se il giocatore viene sconfitto da un, potrà scegliere, direttamente dalla schermata di “game over”, dilo scontro. In cambio, il gioco offrirà una sequenza testuale accompagnata da immagini che racconta ciò che sarebbe accaduto nella battaglia.

