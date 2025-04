Thiago Motta e i motivi dell’esonero Noi siamo a conoscenza solo di una piccola parte di quello che è realmente successo La rivelazione

Thiago Motta e i motivi dell'esonero: tutte le dichiarazioni in esclusiva di Sorrentino sulla scelta della Juve

L'ex portiere Sorrentino è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24 tornando a parlare dell'esonero di Thiago Motta dalla panchina bianconera a stagione in corso.

PAROLE – «Quando si cambia un allenatore vuol dire che c'è qualcosa che non va. Chi meglio di loro che sono all'interno possono sapere realmente che cos'è successo? Noi siamo solamente a conoscenza di una piccola parte».

