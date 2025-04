Inter-news.it - FOTO – Botta e risposta Stankovic-Dimarco: «Si impara dai migliori!»

Gol fantastico su punizione di Aleksandarcon la maglia del Lucerna. Bello e ilcon l’esterno dell’Inter Federico.COMPLIMENTI –Jr autore di un fantastico gol in Lucerna-Young Boys, match del massimo campionato svizzero, che si è chiuso col pirotecnico risultato di 5-0. Protagonista della partita appunto Aleksandar, figlio del grande Deki, oggi allenatore dello Spartak Mosca, e fratello di Filip, oggi al Venezia ma infortunato. Il ragazzo è ancora di proprietà dell’Inter. Dopo la rete, l’ex compagno in nerazzurro Federicoha voluto fare i complimenti al ragazzo pubblicando una storia su Instagram. Aleksandar, centrocampista classe 2005, non solo ha ri-postato la storia di Dimash ma anche sottolineato dicendo: «Sidai».