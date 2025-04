Oasport.it - Maverick Viñales perde il podio in Qatar: il motivo della penalità ed il nuovo ordine d’arrivo

Epilogo beffardo a Lusail per, declassato al 14° posto dagli steward dopo aver trascinato la KTM ad un clamorosonel Gran Premio del2025, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. L’ex pilota spagnolo dell’Aprilia ha ricevuto una sanzione molto pesante, scontando unadi 16 secondi sul suo tempo finale per pressione irregolare delle gomme.Il trentenne nativo di Figueres, unico centauro capace di vincere con tre case diverse in MotoGP, ha sognato addirittura il colpaccio sulla pista di Lusail guidando la corsa per cinque giri prima di cedere il passo alla Ducati di un devastante Marc Marquez, che ha fatto letteralmente il vuoto nella fase finalegara grazie ad una gestione impeccabile degli pneumatici., secondo all’arrivo con un distacco inferiore ai 3 secondi dal leader del campionato, è stato retrocesso dunque in 14ma posizione facendo scalare di un gradino in alto tanti piloti tra cui gli italiani Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, promossi rispettivamente in seconda e terza piazza.